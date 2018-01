Ridley Scott mag binnenkort aan de slag met een remake van deze klassieke Disneyfilm MVO

Sir Ridley Scott Film Ridley Scott gaat mogelijk de nieuwe Disneyfilm over Merlijn regisseren. Volgens Variety zijn de onderhandelingen tussen regisseur en de filmstudio in een vergevorderd stadium.

'The Merlin Saga', gebaseerd op het boek van T.A. Barron, vertelt het verhaal van een jonge Merlijn, lang voordat hij de mentor werd van Koning Arthur. Volgens de legende maakte Merlijn de beslissing om Arthur als jonge prins onder te brengen bij een eenvoudig gezin, waar hij een normale opvoeding kreeg. Later leerde Merlijn Arthur een techniek om een stok uit een steen te trekken, die goed van pas kwam toen hij het magische zwaard Excalibur uit een rots trok en daarmee koning werd.

De film is één van de twee projecten die Disney in de maak heeft rond Merlijn. De studio werkt ook aan 'Sword In The Stone', gebaseerd op een ander boek rond de legende van Koning Arthur. Disney verfilmde dat verhaal al eens in 1963. Die film werd in Nederland uitgebracht onder de naam 'Merlijn de Tovenaar'.

Onlangs had Blade Runner-regisseur Scott nog kritiek op Disney, dat volgens hem te onervaren regisseurs aan de Star Wars-films laat werken. "Dat kost miljoenen extra aan scènes die overnieuw gedaan moeten worden. Dan kun je ook mij vragen voor mijn gage, dat hoog is, maar dan kom je onder het budget uit en is de film op tijd klaar."