Republikeinen eisen strafrechtelijk onderzoek naar Netflix om film ‘Cuties’ Cindy van Rijswijk

20 september 2020

10u33

Bron: AD 0 Film De controverse rond de Netflix-film ‘Cuties’ laait steeds verder op. In de Verenigde Staten heeft een groep Republikeinen nu een beroep gedaan op het ministerie van Justitie om Netflix te vervolgen voor het uitbrengen van de omstreden film. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Volgens de conservatieve partij voldoet ‘Cuties’ aan de wettelijke definitie van kinderporno in de VS. De film zou jonge kinderen seksualiseren.

In een brief aan aan procureur-generaal William Barr stelt de Republikeinse partijtop dat de film ‘aanspoort tot uitbuiting van jonge meisjes’ en dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van de film op Netflix hiervoor verantwoordelijk moeten worden houden en zelfs vervolgd.

“De federale wet stelt dat kinderporno inhoudt: elke visuele weergave van seksueel expliciet gedrag waarbij een minderjarige betrokken is en dat het hierbij niet specifiek hoeft te gaan om beelden van seksuele handelingen om hiervoor in aanmerking te komen. ‘Cuties’ voldoet duidelijk aan de wettelijke definitie van kinderpornografie in de Verenigde Staten”, aldus de partij.

De Amerikaanse senator Ted Cruz roept het ministerie van Justitie op een strafrechtelijk onderzoek te starten tegen Netflix. Doel is om Netflix-baas Reed Hasting ertoe te bewegen de film alsnog uit het aanbod te verwijderen.

Krachtig verhaal

De van oorsprong Franse film ‘Cuties’ (‘Mignonnes’) gaat over de 11-jarige Amy die bij een dansgroepje gaat. De meisjes doen seksueel getinte dansjes en komen in situaties terecht waar ze te jong voor zijn, scènes die veel kijkers kinderporno noemden. Na het verschijnen werd een petitie gestart om ‘Cuties’ van Netflix te halen. Tegenstanders van de film riepen via Twitter onder vermelding van #CancelNetflix op de streamingdienst te boycotten.

Netflix heeft zijn beslissing om de film te streamen verdedigd met het argument dat het juist een sociale verhandeling is tégen de seksualisering van jonge kinderen. ‘Het is een bekroonde film en een krachtig verhaal over de druk waarmee jonge meisjes op sociale media en vanuit de samenleving in het algemeen opgroeien”, aldus een woordvoerder van de streamingdienst in een verklaring. ‘We raden iedereen die om deze belangrijke kwesties geeft aan om de film te bekijken.”

