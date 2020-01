Renée Zellweger scóórt als de formidabele Judy Garland: “Zij zou dit vreselijk vinden” Redactie

16 januari 2020

12u00

Bron: TV Familie 0 Film Het was al een tijd geleden dat ze nog eens écht kon schitteren, die Renée Zellweger (50). Meer bepaald van in 2016, toen ze voor het laatst Bridget Jones speelde. Tussendoor was er wel de ietwat vreemde Netflix- reeks ‘What/If’, maar nu is ze écht helemaal terug. Dankzij de grandioze film ‘Judy’, vanaf deze week bij ons in de cinema. ‘Judy’ vertelt het tragische leven van Hollywoodster Judy Garland, die in 1969 op haar 47ste overleed aan een overdosis slaapmiddelen.

Het is dus een waargebeurd verhaal dat aanspreekt én dat Renée Zellweger geen windeieren legt. Want deze hoofdrol leverde haar recent de Golden Globe voor Beste Actrice in een Drama op. Bijgevolg is ze nu topfavoriete om straks bij de Oscars in de prijzen te vallen.

Niet geschikt...

Nochtans kreeg Renée vooraf kritiek op de film ‘Judy’. Vooral van Judy Garlands dochter, zangeres en actrice Liza Minnelli (73). Die noemde Renée Zellweger niet geschikt om haar fameuze, larger than life moeder te spelen. “Dat is geen enkele actrice”, zegt Liza. “Mijn mama was uniek. Het grootste talent dat Hollywood ooit gekend heeft. Elke vertolking door een andere actrice zou mijn moeder tekortdoen. Ik heb niets tegen Renée Zellweger, maar ik zie geen Judy Garland in haar.”

En nu geeft Liza Minnelli aan dat ze ‘Judy’ niet wil zien. “Er zullen dingen getoond worden waar ik liever niet aan herinnerd word’, zegt ze. ‘Er zullen ook zaken overgedramatiseerd worden. Oké, ik leg me erbij neer, dat is nu eenmaal wat Hollywood doet. Maar ik ga dus niet kijken. Want ik kan enkel maar teleurgesteld worden.”

Hollywood-royalty

Renée begrijpt Liza wel. “Judy was een gigantisch grote ster”, zegt Renée. “Maar ze had ook een donker kantje. En dat wordt getoond in de film. Ik snap dat dit pijnlijk kan zijn voor nabestaanden. Maar we hebben alles met het grootste respect gedaan. Judy Garland is vijftig jaar na haar dood nog altijd Hollywood-royalty. Met zo iemand sol je niet.”

Iets magisch

Meer dan een jaar bereidde Renée Zellweger zich op deze glansrol voor. Ze moest bijvoorbeeld Judy’s typische accent onder de knie krijgen. “En ik moest kunnen zingen zoals zij”, zegt Renée. “Daar ben ik in gefaald. Ja, met de hulp van een coach benader ik haar zangstijl op een technische manier. Maar Judy Garland had iets magisch in haar stem. En dat valt niet te evenaren, zeker niet door mij.”

Renée vreest dat Judy Garland zelf afkerig zou staan tegenover deze film. Om dezelfde reden als haar dochter Liza. Je ziet niet graag je vuile was buiten hangen. In ‘Judy’ worden dingen getoond die Judy zelf angstvallig verborgen probeerde te houden.

“Bovendien was ze een diva”, zegt Renée nog. “Dat ík nu een Golden Globe win door háár te spelen... Dat zou ze vreselijk vinden. Ik heb haar goed bestudeerd, hoor. Door deze film moet je echt niet het idee krijgen dat Judy Garland een zielenpoot was. Nee, Judy was een stér! Ze kon alles. Zingen, acteren, dansen: noem maar op. Liza Minnelli heeft gelijk: haar moeder was wellicht de grootste ster die Hollywood ooit heeft gehad.”

TRAGISCHE DIVA

Wie was Judy Garland?

Ze was één van dé iconische sterren uit de Hollywoodgeschiedenis. Judy Garland, die in 1922 werd geboren als Frances Ethel Gumm, stond van haar twee jaar op het podium, in het theater van haar vader. Samen met haar zussen Mary Jane en Dorothy vormde ze een trio dat optrad onder de naam The Garland Sisters. Eén van hun grootste hits was een eigen bewerking van het kerstliedje ‘Jingle Bells’.

The Wizard

Algauw bleek dat Frances, die zich voortaan Judy liet noemen, het meeste talent had. In 1935 tekende ze een contract bij filmstudio MGM, die haar in 1939 de rol aanbood die haar wereldberoemd maakte: die van Dorothy in de nog altijd zeer gewaardeerde film ‘The Wizard of Oz’. Een schot in de roos! Judy kreeg de Oscar voor Beste Actrice. En ze wordt nog altijd vereenzelvigd met een liedje uit die film: ‘Somewhere Over The Rainbow’.

Onder de knoet

Judy’s talent werd opgemerkt door de grootste sterren. Zo maakte ze negen films met komiek Mickey Rooney en draaide ze een film met Fred Astaire. “Dit maakte dat Judy één van de absolute sterren van de Gouden Jaren van Hollywood werd”, klinkt het bij kenners. “Ze werd dé leading lady, maar ze had één probleem: ze werd in de verkeerde periode geboren.”

In die tijd zwaaiden mannen de plak in Hollywood. En de vrijgevochten Judy Garland moest zich veel te vaak tegen haar zin schikken naar de wetten van haar echtgenoten, managers en filmbazen. Dat frustreerde haar enorm. Met faliekante gevolgen: ze gleed weg in een depressie en begon amfetamines te slikken om het leven aan te kunnen. ’s Avonds nam ze grote hoeveelheden barbituraten (slaapmiddelen), anders deed ze geen oog dicht.

Zakdoeken vol

Bovendien begon Judy ook veel te veel te drinken. Dit alles bleef niet zonder gevolgen. Tot drie keer toe ondernam ze een zelfmoordpoging. Zo werd de de glamoureuze diva een tragische figuur. Toch scoorde ze nog eens heel sterk. Met de film ‘A Star is Born’ uit 1954. “Dat is mijn favoriete film van haar”, zegt Renée Zellweger. “Judy leverde een indringende acteerprestatie en zong zoals nooit tevoren. Kippenvel tot en met. Ik huil zakdoeken vol als ik die film zie...” Judy Garland versierde nog een Oscarnominatie voor die acteerprestatie. Het zou haar laatste grootse zijn.

Een overdosis

Judy’s verslavingen namen de bovenhand, ze werd in een mum van tijd nog slechts een schim van de geweldige ster die ze ooit was geweest. En over die schrijnende periode gaat de film ‘Judy’.

“Daardoor krijg je misschien het verkeerde beeld dat haar leven enkel bittere ellende was”, aldus Renée. “Maar dat was dus niet zo. In haar gloriejaren was Judy op elk Hollywoodfeestje en werd ze aanbeden door de grootsten van de filmwereld. Het moet fantastisch geweest zijn om toen Judy Garland te zijn.”