Releasedatum van ‘Suicide Squad’-sequel is bekend MVO

04 februari 2019

Dit weekend konden we 'Suicide Squad' nog bekijken op tv, binnenkort krijgen we het vervolg te zien in de bioscoopzalen. We zullen nog wel even moeten wachten, want de sequel staat gepland voor de zomer van 2021.

De DC Comics-film ‘Suicide Squad 2' wordt het eerste project van regisseur James Gunn sinds hij werd ontslagen bij de grootste concurrent van DC, Marvel Studios. Gunn is vooral bekend van de twee ‘Guardians Of The Galaxy’-films. Hij zou ook de derde film van de trilogie gaan regisseren, maar werd door de firma aan de kant gezet omdat er enkele oude tweets van hem opdoken waarin hij ongevoelige uitspraken deed.

‘Suicide Squad 2' zal in augustus 2021 in de zalen te zien zijn. Eén van de personages uit de prent, Harley Quinn, krijgen we echter al eerder te zien. Zij krijgt een eigen spinoff-film genaamd ‘Birds Of Prey’, die in februari 2020 al uitkomt.