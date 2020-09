Release ‘Wonder Woman 1984’ alweer uitgesteld TDS

12 september 2020

Bron: ANP 1 Film De release van de nieuwe film ‘Wonder Woman 1984' is uitgesteld naar december. Vanwege de coronamaatregelen gaan minder mensen naar de bioscopen en daarom heeft Warner Bros besloten de release naar 25 december te verplaatsen, schrijft website ET.

“Laat me eerst en vooral zeggen hoeveel Gal en ik houden van al onze toegewijde Wonder Woman-fans over de hele wereld, en jullie enthousiasme over ‘WW84' zou ons niet gelukkiger of gretiger kunnen maken om jullie de film te laten zien”, schrijft regisseur Patty Jenkins.

“Omdat ik weet hoe belangrijk het is om deze film op een groot scherm te brengen wanneer we allemaal samen de ervaring kunnen delen, hoop ik dat jullie het niet erg vinden om nog even te wachten. Met de nieuwe datum op eerste kerstdag kunnen we niet wachten om de kerstdagen met jullie door te brengen!”, vervolgt ze.

In eerste instantie zou ‘Wonder Woman 1984' op 5 juni uitkomen. Dat werd verplaatst naar 14 augustus, vervolgens naar oktober en nu dus naar 25 december. De hoofdrollen worden vertolkt door Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine en Pedro Pascal.

