Release van ‘Peter Rabbit’-sequel uitgesteld wegens coronavirus MVO

10 maart 2020

16u34 0 Film ‘Peter Rabbit 2: The Runaway' is de tweede grote Hollywoodfilm die wordt uitgesteld vanwege het coronavirus. Het nieuws komt er nadat ook de release van de James Bond-film ‘No Time To Die’ naar het najaar verschoven werd.

De prent - een vervolg op ‘Peter Rabbit’ uit 2018 - moest normaal gezien verschijnen op 23 maart, maar wordt uiteindelijk nog in de kluis gehouden tot 7 augustus. Dat bevestigde producent Sony Pictures.

‘Late Late Show’-presentator James Corden, die de stem van het hoofdrolpersonage vertolkt, kan voorlopig dus geen wortel meer voor de neus van zijn fans houden. Het zou zijn eerste film worden na het box office-fiasco ‘Cats’, waarin hij één van de zingende katten speelde. Naast James zal ook Margot Robbie (bekend van ‘Birds Of Prey’ en ‘Once Upon A Time... In Hollywood’) te horen zijn in de film.

Eerder al werd de James Bond-film ‘No Time To Die’ een nieuwe releasedatum toegewezen vanwege het virus. De prent verscheen normaal in april, maar werd uitgesteld tot november.