Release van ‘Mission: Impossible’ 7 en 8 maanden uitgesteld

25 april 2020

12u44

Bron: ANP 0 Film Het duurt nog wel even voor het zevende en achtste deel van de filmreeks ‘Misson: Impossible’ in de bioscoop te zien zal zijn. Door de gevolgen van en de onzekerheid die ontstaan is door het coronavirus wordt de release van zowel deel zeven als acht volgens Variety maandenlang opgeschoven.

In februari werden de opnames van deel zeven - die in Venetië plaatsvonden - al stilgelegd omdat de pandemie toen net in Italië was uitgebroken. Sindsdien is er niet meer gefilmd, wat betekent dat de film niet op tijd kan worden afgemaakt voor de oorspronkelijke premièredatum.

In plaats van 23 juli 2021 verschijnt het zevende deel uit de filmreeks met in de hoofdrol Tom Cruise komend jaar pas op 19 november voor het eerst in de bioscoop. Ook het achtste deel uit de serie loopt vanwege het coronavirus vertraging op. De geplande premièredatum van 5 augustus 2022 is nu bij voorbaat al opgeschoven naar 4 november.

