Release ‘Tenet’ voor onbepaalde duur uitgesteld SDE

20 juli 2020

21u48

Bron: ANP 0 Film Producent Warner heeft de langverwachte film ‘Tenet’ van de Amerikaanse releaselijst gehaald. Het is onbekend wanneer de grote sf-film van regisseur Christopher Nolan (49) nu zal worden uitgebracht. Dat meldt vakblad Variety.

‘Tenet’ zou in principe vanaf 12 augustus in de bioscopen te zien zijn. De film was echter al meerdere malen uitgesteld omdat veel Amerikaanse bioscopen vanwege de coronacrisis nog niet open zijn of hun deuren weer hebben gesloten. Nolan stelde eerder deze week nog dat zijn film absoluut deze zomer uit zou komen. Maar Warner stelde dat het van groter belang is dat bezoekers de film veilig kunnen gaan zien, zonder het risico besmet te worden met het coronavirus.

Het lijkt erop dat ‘Tenet’ ook niet half augustus in België zal uitgaan. Het uitstellen van de film in Europa zou een flinke klap zijn voor de Europese bioscopen, die staan te springen om nieuwe films om te vertonen. De coronacrisis heeft Hollywood heel hard getroffen. Analisten voorspellen dat de filmsector uiteindelijk over dit jaar 70 procent minder inkomsten genereert dan in 2019. Dit is nog nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen.

Over ‘Tenet’, die 200 miljoen dollar kostte om te maken, is inhoudelijk nog niet veel bekend. De hoofdrollen worden gespeeld door Robert Pattinson, John David Washington en Michael Caine. De afgelopen maanden zijn ook veel andere grote films, zoals de James Bond-film ‘No Time To Die’, ‘Marvels Black Widow’ en de actiethriller ‘Fast & Furious 9' vanwege de coronacrisis maanden of zelfs een jaar uitgesteld.

Lees ook:

Gaat de mysterieuze blockbuster ‘Tenet’ het bioscoopseizoen redden? (+)

‘Mulan’ en ‘Tenet’ worden (waarschijnlijk) weer uitgesteld