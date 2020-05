Release ‘No Time To Die’ waarschijnlijk opnieuw uitgesteld MVO

Slecht nieuws voor fans van James Bond. 'No Time To Die', de laatste prent waarin Daniel Craig weer in de huid van 007 kruipt, wordt waarschijnlijk opnieuw uitgesteld.

Normaal gezien zou de film als sinds april in de zalen te zien zijn geweest. Voorlopig staat de release gepland voor november dit jaar. Maar een bron binnen de studio vertelt aan de Daily Mail dat het best zou kunnen dat de release alsnog uitgesteld wordt naar 2021.

“Het is een miljoenenproductie. Er zijn enorm veel belangen mee gemoeid. We moeten hem uitbrengen wanneer dat veilig aanvoelt en wanneer het grote publiek er optimaal van kan genieten. Als dat in 2021 pas kan, dan is het maar zo. Maar dat is een vervelende keuze om te moeten maken.”

Bovendien wordt het niet makkelijk om nog een goede releasedatum te vinden, volgend jaar. De meeste grote studio’s hebben hun komende blockbusters naar daar verplaatst. Onder andere ‘Marvel’s Eternals’, ‘Ghostbusters: Afterlife’, ‘Morbius’, ‘F9 – the latest Fast and Furious’, ‘Jungle Cruise’, ‘A Quiet Place II’ en ‘The New Mutants’ verschijnen dan ook.