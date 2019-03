Regisseurs ‘Avengers: Endgame’ bevestigen: “Er zit vals beeldmateriaal in de trailer om jullie op het verkeerde been te zetten” MVO

22 maart 2019

08u23

Wie dacht het verdere verloop van het Avengers-verhaal te achterhalen uit de laatste trailer, is eraan voor de moeite. Om de film volledig spoiler-vrij te houden, worden er namelijk nepbeelden aan de trailer toegevoegd, die niet in het eindresultaat voorkomen.

Regisseurs Joe en Anthony Russo bevestigen dat ze eender welk materiaal dat ze hebben liggen gebruiken voor de trailer, of ze dat nu hebben gebruikt in de eigenlijke film of niet. ‘Avengers: Endgame’ wordt de allerlaatste installatie in het Avengers-verhaal waar Marvel al twintig jaar aan werkt in de vorm van 21 met elkaar verbonden films, en fans zitten dus op hete kolen om te weten hoe het allemaal afloopt. “Zo’n verhaallijn is te belangrijk om nu al veel details weer te geven”, klinkt het. “We bekijken de trailer als een vollédig andere ervaring als de film. Bovendien zitten we met een heel vernuftig en geïnvesteerd publiek. Als we te veel nieuwtjes in de trailer stoppen vissen ze in een mum van tijd uit wat er te gebeuren staat. Ze beginnen meteen alles te ontleden.”

“We begrijpen dat sommige fans het niet fijn zullen vinden dat we zo werken, maar we hebben er een goede reden voor”, legt Joe Russo uit. “We willen dat er niets van de magie van de film verloren gaat, en dat iedereen even verrast is wanneer ze de film voor het eerst zien. Toen ik nog een kind was en ‘Star Wars: The Empire Strikes Back’ ging kijken, was ik geëmotioneerd tot mijn diepste binnenste, want ik wist op voorhand niéts over het verhaal. Die ervaring willen we ook voor onze eigen film.”

In combinatie met het beeldmateriaal uit de vorige film, dat ook te zien is in de trailer, kunnen we er dus van uitgaan dat we na de release van de trailer nog evenveel weten als voorheen: niets.