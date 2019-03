Regisseur van ‘Us’ en ‘Get Out’: “Ik denk niet dat ik ooit een blanke man als hoofdpersonage zal kiezen” SD

28 maart 2019

10u42

Bron: The Hollywood Reporter 0 Film Jordan Peele (40), de schrijver en regisseur van succesfilms ‘Us’ en ‘Get Out’, gaf eerder deze week een speech aan leerlingen van het Upright Citizens Brigade Theatre in Hollywood. Daar vertelde hij dat er weinig kans is dat hij ooit een blanke man als hoofdpersonage voor een van zijn films zou kiezen.

“Ik zie mezelf geen blanke kerel casten als het hoofdpersonage in mijn film”, vertelde hij. “Niet dat ik niet van blanke kerels houd, maar die film heb ik nu wel gezien. Een van de leukste elementen aan deze tijd is dat er een wedergeboorte is gebeurd en dat de mythes over representatie in de filmindustrie foutief gebleken zijn.”

“Hoe ik het zie, is dat ik zwarte mensen in mijn films kan casten. Ik heb het geluk om in een positie te zitten waarbij ik tegen Universal kan zeggen: ‘Ik wil een horrorfilm maken met een budget van 20 miljoen dollar over een zwarte familie.’ En zij zeggen ja.”

Peele bewijst in ieder geval dat er een markt is voor zijn films. Zijn eerste thriller, ‘Get Out’, had een budget van 5 miljoen dollar, maar haalde wereldwijd 250 miljoen dollar op. Peele werd ook genomineerd voor een Oscar voor ‘beste originele scenario’. Zijn tweede film ‘Us’ - eveneens een thriller - is nog maar pas uit, maar in het eerste weekend haalde de film wereldwijd al 88 miljoen dollar op. Daarmee behaalt ‘Us’ het tweede beste openingsweekend voor een live-action film ooit, na ‘Avatar’.

Wraak

Niet slecht voor iemand die zijn carrière begon in het improvisatietheater en beroemd werd als komiek tijdens de sketchshow ‘Key & Peele’. Toen zijn contract voor dat programma ten einde liep, kreeg hij de kans van zijn leven om bij ‘Saturday Night Live’ te gaan werken, maar de producers van ‘Key & Peele’ wilden hem niet laten gaan. En dus begon Peele zijn wraak te plannen “zoals de superschurk uit een stripboek”. Hij besloot als producent te gaan werken, zodat hij zelf de beslissingen kon nemen. Een van de eerste projecten waar hij aan begon te werken, was ‘Get Out’. “Elke twee weken zuchtte ik: ‘Waar ben ik in hemelsnaam mee bezig? Ik schrijf een film over een zwarte man die het slachtoffer is en alle blanke mensen zijn slecht en ik probeer ervoor te zorgen dat het publiek zich amuseert”, vertelt hij. “Maar als je ervoor kunt zorgen dat het leuk is ... Die gedachte zorgde ervoor dat ik bleef doorgaan.” Uiteindelijk kocht producent Sean McKittrick het script én nam hij Peele aan als regisseur. Het bleek het ultieme succesverhaal.