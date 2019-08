Regisseur 'The Hunt' reageert voor het eerst op schrapping film na schietpartijen VS SDE

20 augustus 2019

18u33

Bron: Variety 2 Film Begin augustus werd de release van thriller ‘The Hunt’ geschrapt door filmmaatschappij Universal na de meest recente schietpartijen in de Verenigde Staten. De film, waarin een groep rijke mensen op armoedzaaiers jaagt, bleek namelijk iets te controversieel in het licht van de recente gebeurtenissen, en zelfs president Trump moeide zich met de zaak. Regisseur Craig Zobel heeft nu voor het eerst gesproken en hoopt dat de film toch ooit het daglicht zal zien.

Een film waarin een elitaire groep voor de sport jaagt op zogenaamde ‘deplorables’ (de geuzennaam die Trump-fans voor zichzelf gebruiken), het was te denken dat daar na de aanslagen in El Paso en Dayton commentaar op zou komen. En zo gebeurde ook. Zelfs president Donald Trump mengde zich in de discussie en twitterde: “Het liberale Hollywood is racistisch op het hoogste niveau, en heeft veel woede en haat! Ze noemen zichzelf graag ‘Elite’, maar ze zijn geen elite. Het is zelfs zo dat de mensen waar ze zich tegen afzetten eigenlijk de elite zijn. De film die uitkomt bestaat alleen om chaos en woede uit te lokken. Ze creëren hun eigen geweld, en geven anderen de schuld. Zij zijn de daadwerkelijke racisten, en ze zijn slecht voor ons land!” Filmmaatschappij Universal zag er niets anders op dan de release van ‘The Hunt’ te schrappen.

Liberal Hollywood is Racist at the highest level, and with great Anger and Hate! They like to call themselves “Elite,” but they are not Elite. In fact, it is often the people that they so strongly oppose that are actually the Elite. The movie coming out is made in order.... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Een foute beslissing, vindt regisseur Craig Zobel, die nu voor het eerst op alle controverse heeft gereageerd. “Als ik had geloofd dat deze film zou kunnen aanzetten tot geweld, dan zou ik hem niet hebben gemaakt”, schreef hij. “Onze ambitie was om met beide politieke partijen even veel te lachen. We proberen om te entertainen en te verenigen, niet om woede op te wekken en te verdelen. Het is aan de kijkers om te beslissen wat hun visie daarop zal zijn.” Zobel gaat verder: “Ik wilde een leuke actiethriller maken die een satire maakt van dit moment in onze cultuur - waar we ervan uitgaan dat we elkaars opvattingen kennen vanwege het ‘team’ waarvan we denken dat de andere deel uitmaakt. En dan beginnen we naar hen te roepen. Die haast om te oordelen is een van de meest relevante problemen van onze tijd.”

Begrip

De regisseur zegt wel dat hij begrijpt dat de release werd uitgesteld na de schietpartijen begin augustus, waarin 31 mensen het leven lieten. “Ook ik was verbijsterd om te gaan slapen met El Paso en op te staan met Dayton”, laat hij weten. “Deze momenten gebeuren veel te vaak. In het licht van deze verschrikkelijke gebeurtenissen, hebben we meteen nagedacht over wat het betekent voor de timing van onze film. Eens onjuiste veronderstellingen over de inhoud en de bedoeling van de film de ronde begonnen te doen, steunde ik de beslissing om de film naar een latere releasedatum te verplaatsen.”

Zobel hoopt in ieder geval dat de film toch nog verschijnt én dat het publiek er iets van opsteekt. “Ik hoop dat mensen zullen nadenken over waarom we ons precies in dit moment bevinden, waar we niet willen luisteren naar elkaar. En als ik geluk heb zullen sommigen elkaar vragen: hoe zijn we hier beland? En waar willen we naartoe?”

Of het ooit zover komt, is onduidelijk. Analyst Jeff Bock bedenkt: “Wanneer de focus van je film gaat over het moorden en opjagen van mensen, dan ga je enkele moeilijke vragen moeten beantwoorden over waarom je zo’n film in het huidige klimaat uitbrengt. Ik denkt dat Universal gewoon niet wil omgaan met de vloedgolf die hun publiciteitsafdeling zonder twijfel had overgenomen en overrompeld.”