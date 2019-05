Regisseur Ridley Scott over memorabele scène uit ‘Alien’: “We hadden maar één kans, en die mislukte bijna” SD

27 mei 2019

Film Herinner je je die angstaanjagende scène uit 'Alien' waarin een kleine alien uit het lijf van John Hurt tevoorschijn komt? Volgens regisseur Ridley Scott (81) was die scène bijna faliekant misgelopen. Dat vertelt hij aan The Hollywood Reporter.

“Ik wist dat eens de borst openbarstte, de witte set vernietigd zou zijn en dat het twee weken zou duren om de set op te kuisen”, vertelt Ridley Scott aan The Hollywood Reporter. “Er was dus geen mogelijkheid om de scène een tweede keer op te nemen. Dus ik plaatste alles op de manier waarop het volgens mij zou moeten gebeuren, waar het naar buiten zou moeten komen. En arme John Hurt lag daar maar, vastgemaakt aan de tafel onder een kunstmatige borst. En we begonnen met de opnames. Ik hield mijn vingers gekruist, eerlijk waar.”

Net op het moment dat de alien uit Hurt’s borst moest komen, besefte Scott echter dat het t-shirt van de acteur ervoor zorgde dat dat niet kon. “Het enige wat er gebeurde, was een bobbel onder zijn t-shirt die naar boven kwam en dan weer verdween”, vertelt Scott. “Dus ik roep: ‘Cut! Cut! Cut! Cut! Cut!’ En alle acteurs beginnen te lachen, maar ze zijn ook nerveus, want ze hebben het niet gezien. Ik loop terug en ik zeg: ‘Ontruim de set!’”

“Ik kruip bovenop John Hurt - die arme man ligt daar nog steeds - en ik snijd zijn t-shirt aan flarden met een mesje, zodat het zal scheuren wanneer de alien de achterkant van het shirt raakt”, bekent de regisseur. “We probeerden het opnieuw. En het was perfect.”