Regisseur onthult: daarom gebruiken slechteriken geen iPhone in films

27 februari 2020

10u45

Bron: Gizmodo 1 Film Dat Apple z’n sterke imago probeert te behouden, is geen geheim. Maar hoe ver de technologiegigant daarvoor gaat, is bijzonder verrassend. Zo onthult regisseur Rian Johnson, bekend van ‘Knives Out’ en ‘The Last Jedi’, dat het bedrijf regels oplegt over welke soort personages hun werelberoemde iPhone mogen gebruiken.

In de ‘Notes on a Scene’-serie van Vanity Fair onthulde Rian Johnson dat Apple strikte regels oplegt over het gebruik van de iPhone, hun bekendste product. De regisseur legde aan de hand van een scène uit ‘Knives Out’, waar actrice Jamie Lee Curtis zo'n smartphone vasthoudt, uit dat het bedrijf not amused was. “Ik weet niet of ik dit mag zeggen, of dat ze me hiervoor een hak gaan zetten”, begint hij tijdens het interview. “Apple, ze laten je iPhones gebruiken in films, maar als je ooit kijkt moet je maar eens opletten: slechteriken hebben nooit een iPhone. Elke regisseur met een schurk in z'n film gaat me nu willen vermoorden voor dit geheim.”

Zo’n grote verrassing is de onthulling van de regisseur eigenlijk niet. Denk bijvoorbeeld maar een tv-series waarin de bekende computers van Apple gebruikt worden. De kans is groot dat het logo op een MacBook afgeplakt is. Niet om het bedrijf geen gratis reclame te schenken, maar omdat het gewoon niet mag. Op die manier probeert de smartphonemaker uit Californië z’n brandschone imago hoog te houden. Als je dan eens een schurk met een gsm ziet in een film, zal dat dus eentje zijn met het Android-besturingssysteem.