Regisseur Martin Scorsese haalt uit naar Marvel-films: “Dat is geen cinema” SDE

14 oktober 2019

13u36 0 Film Martin Scorsese (76) heeft met films als ‘Goodfellas’ en ‘Gangs of New York’ al ruimschoots zijn sporen verdiend als regisseur, maar dat houdt hem niet tegen om behoorlijk kritisch te zijn voor zijn collega’s.

Martin Scorsese laat zich in verschillende interviews kritisch uit over de Marvel-films. Tijdens een lezing in het Royal Opera House zuchtte hij: “Bioscopen zijn overgenomen door ‘pretparkfilms’. Bioscopen zijn attractieparken geworden. En dat is allemaal prima voor de mensen die daarvan houden, maar het is écht niet mijn ding. En het zorgt ervoor dat een bepaald publiek begint te denken dat bioscopen daarom draaien. De techniek zit misschien goed, maar er is maar één Spielberg, er is maar één Lucas, en maar één James Cameron. Dat is compleet anders. Die films zijn echt een invasie.”

Attractieparken

Ook in het magazine Empire vertelde hij al over de films. De regisseur gaf toe dat hij ooit probeerde om een Marvel-film te bekijken, maar dat het voor hem niet aanvoelde als ‘cinema’. “Eerlijk, hoe goed ze ook zijn gemaakt, en de acteurs doen hun best gezien de omstandigheden, maar toch kan ik ze alleen maar als attractieparken beschouwen. Deze cinema draait niet om mensen die emotionele, psychologische gebeurtenissen proberen over te brengen aan andere mensen.”

En het is duidelijk een onderwerp dat Scorsese nauw aan het hart ligt, want op het BFI London Film Festival haalt hij de Marvel-films opnieuw aan. “Zoals ik eerder al zei, is het geen cinema maar iets anders", zei de regisseur. “De bioscoopeigenaars moeten ook moeite gaan doen en toelaten dat de bioscopen ook verhalende films laten zien.”

Bugs Bunny

Ondertussen heeft Samuel L. Jackson, die het personage Nick Fury speelt in de Marvel-films, op de kritiek van Scorsese gereageerd. “Dat is als zeggen dat Bugs Bunny niet grappig is", schudde de acteur het hoofd. “Films zijn films. Niet iedereen vindt zijn films trouwens zo geweldig. Iedereen heeft zijn mening, en dat is prima. Dat gaat niemand tegenhouden om films te maken.”