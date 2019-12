Regisseur Jan Verheyen is supertrots: “Dat Boma in Vlaanderen populairder is dan Luke Skywalker, da’s toch ongelofelijk?” IDR

24 december 2019

13u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film De vierde film van ‘F.C. De Kampioenen’, ‘Viva Boma’, loopt nog maar sinds afgelopen weekend in de zalen, en ondertussen gingen al meer dan 131.500 betalende toeschouwers kijken. Daarmee doet de sympathieke Vlaamse voetbalploeg het beter dan de nieuwste ‘Star Wars’-prent. “Da’s toch gek, dat Boma populairder is dan Luke Skywalker?”, lacht regisseur Jan Verheyen.

In ‘Viva Boma’ wordt Ronaldinho (Niels Destadsbader) klaargestoomd als nieuwe PDG van de Boma Vleesindustrie NV. Maar zijn hart ligt meer bij voetbal, en bij zijn nieuwe vlam Niki (Bab Buelens). Een verhaal dat de fans duidelijk weet te charmeren, want de vierde Kampioenenfilm is nu al de best bezochte Vlaamse prent van het jaar.

Geen immense budgetten

“‘F.C. De Kampioenen’ is sowieso iets hors categorie. Als de film het niet goed had gedaan, dan hadden we ons wel vragen moeten stellen”, klinkt het bij regisseur Jan Verheyen. “Al had ik het enigszins kunnen begrijpen, want het is geen goed jaar geweest voor de Vlaamse cinema. Dat wij er nu met een klein filmpje in geslaagd zijn om op te boksen tegen een icoon zoals ‘Star Wars’: ongelofelijk vind ik dat. Da’s toch gek, dat in Vlaanderen Boma populairder is dan Luke Skywalker?”, lacht Jan.

“Da’s het mooie aan cinema: je hoeft niet over immense budgetten te beschikken om Disney te kloppen”, vervolgt de regisseur. “Je kan zo’n filmgigant vloeren door een kleine, Vlaamse film. En ja, ik ben er ongelofelijk trots op dat we zoiets konden presteren. Wij zijn hiermee, naast China, een van de twee landen wereldwijd waar ‘The rise of Skywalker’ niet op één staat in de rankings.”