Regisseur James Gunn is duidelijk, hij maakt géén vervolg: “Stop met mijn film ‘Suicide Squad 2’ te noemen” MVO

19 maart 2019

16u40

Bron: Altpress 0 Film Regisseur James Gunn is duidelijk: hij werkt niet aan een sequel op ‘Suicide Squad’, maar aan een reboot. Die termen betekenen dat hij geen vervolgverhaal zal schrijven, maar de film wél helemaal opnieuw zal uitvinden.

‘The Suicide Squad’ - een film die we van Gunn absoluut nooit meer ‘Suicide Squad 2' mogen noemen - is het uitstapje dat James maakte naar superheldenmerk DC nadat hij werd ontslagen bij concurrent Marvel. Daar stond hij in voor de populaire ‘Guardians Of The Galaxy’-films. Toen Marvel eerder deze week echter bekendmaakte dat ze Gunn (na lang en tevergeefs zoeken naar een vervanger) toch weer onder de arm hadden genomen, werd er even gevreesd voor het ‘Suicide Squad’-project.

“Geen zorgen, ik ga deze film sowieso nog maken”, aldus Gunn. “Maar het wordt géén vervolg op de eerste ‘Suicide Squad’. Het wordt wel een volledig nieuw verhaal, met nieuwe acteurs die hun eigen draai aan de personages geven.”

Dat betekent dus dat we afscheid nemen van Margot Robbie, Will Smith en co, die in de vorige prent te zien waren als respectievelijk Harley Quinn en Deadshot. Het gerucht gaat dat Idris Elba die laatste rol op zich zou nemen in de reboot.

Margot Robbie zal nog wel te zien zijn als Harley in haar eigen film, ‘Birds Of Prey’, die wat de tijdlijn van het DC-universum betreft, niets te maken zal hebben met Gunns ‘The Suicide Squad’. Wie kan er nog volgen? Hopelijk krijgen fans meer duidelijkheid eens de films daadwerkelijk in de zalen verschijnen.