Regisseur Guardians Of The Galaxy ontslagen na schokkende tweets mvdb

21 juli 2018

00u04

Bron: BuzzE 0 Film James Gunn, tot vandaag regisseur van de Guardians Of The Galaxy-films, kan op zoek naar een nieuwe baan. Hij is door filmmaatschappij Disney op straat gezet vanwege een aantal zeer aanstootgevende tweets die hij in het verleden publiceerde, m aar waarvan de inhoud pas onlangs werd geopenbaard.

In de tweets, die inmiddels zijn verwijderd, leek het er volgens TMZ op dat Gunn verkrachting en pedoseksuele handelingen goedpraatte. Ook sprak de 56-jarige filmmaker denigrerend en provocerend over de terroristische aanslagen van 11 september 2001 en de holocaust.

Alan Horn van Disney zei dat de tweets van Gunn "onverdedigbaar en onverenigbaar zijn met de waarden van onze studio. We hebben daarom onze zakenrelatie met hem beëindigd."

Gunn had al twee 'Guardians'-films geregisseerd en zat midden in de voorbereiding van de derde, waarvan de opnames naar verwachting over een paar maanden gaan beginnen. Volgens Gunn komen de tweets uit zijn begindagen in Hollywood en zag hij zichzelf toen als een "provocateur" die schandalige dingen zei. Twitter zag het levenslicht in 2006. Gunn was toen al sinds jaren in de filmbusiness bezig. Zo leverde hij in 2004 het script van de tweede Scooby Doo-film.