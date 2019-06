Regisseur Franco Zeffirelli (96) overleden SD

15 juni 2019

14u33

Bron: ANP 0 Film Regisseur Franco Zeffirelli is op 96-jarige leeftijd overleden. De Italiaanse film- en operalegende stierf na een een lang ziektebed in zijn woning in Rome. Zeffirelli is onder meer bekend van zijn film ‘Romeo en Julia’.

Franco Zeffirelli was een van de grote Italiaanse filmmakers van na de Tweede Wereldoorlog, met onder andere ‘Romeo en Julia’, ‘La Traviata' en ‘De Getemde Feeks’ op zijn palmares. Tot zijn generatie behoorden ook Federico Fellini, Luchino Visconti en Vittorio De Sica. Zeffirelli beperkte zich niet alleen tot films, hij regisseerde ook veel opera’s in Italië en de Verenigde Staten. Zo maakte hij ‘Tosca’ met Maria Callas. Met de Metropolitan Opera in New York maakte hij onder meer ‘La bohème’ en ‘Turandot’. Hij zat ook in de Italiaanse Senaat. Tijdens zijn carrière werkt hij samen met Hij werkte samen met grote sterren als Elizabeth Taylor, Richard Burton, Laurence Olivier, Alec Guinness, Faye Dunaway en Jon Voight.

“Franco Zeffirelli, een van ‘s werelds grootste culturele mannen, is vanmorgen overleden”, zei Dario Nardella, de burgemeester van Zeffirelli’s geboortestad Florence, zaterdag op Twitter. “Dag lieve maestro, Florence zal je nooit vergeten.”