Regisseur eerste homoblockbuster 'Love, Simon': "Van school gestuurd omdat ik te hard vocht voor holebi's" SD

20 juni 2018

11u18

Bron: Kameraki 0

Vanaf vandaag speelt 'Love, Simon' in de Belgische zalen. Een grappig en ontroerend verhaal over een jonge kerel die worstelt met de liefde. "Harvey Milk zei ooit: 'Elke holebi moet uit de kast komen.' Ik ben het met hem eens. Maar alleen jij zelf weet wanneer de juiste timing is", vertelt regisseur Greg Berlanti (46), die ooit van school werd gestuurd omdat hij te hard vocht voor holebi's. "Alle geweldige dingen die in mijn leven gebeurd zijn, zijn te wijten aan het feit dat ik ervoor durfde uitkomen dat ik homo was. Je vindt pas aansluiting als je helemaal jezelf durft zijn."