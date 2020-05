Regisseur Doug Liman gaat de ruimte in met Tom Cruise BDB

Bron: ANP 0 Film Doug Liman (54) wordt de regisseur van de film die Tom Cruise (57) in de ruimte gaat opnemen. Volgens Deadline is de man, die eerder de regie op zich nam van onder meer ‘Edge Of Tomorrow’ en ‘American Made’, al vanaf het begin betrokken bij het prestigieuze project.

NASA bevestigde eerder deze maand de plannen om een film te draaien in de ruimte met Cruise in de hoofdrol. "We kijken er ontzettend naar uit om samen te werken met de acteur en een prent op te nemen aan boord van een ruimtestation", aldus een woordvoerder toen. "We hebben populaire media nodig om een nieuwe generatie ingenieurs en wetenschappers te inspireren om NASA's ambitieuze plan werkelijkheid te laten worden.”

Ook Elon Musks ruimtebedrijf SpaceX is betrokken bij het project, alhoewel nog niet duidelijk is in welke vorm. Liman en Cruise worden beiden ook producent van de nog titelloze film. De regisseur zou ook een eerste versie van het script hebben geschreven, maar de inhoud daarvan blijft voorlopig geheim. Het duo werkte eerder al samen voor de actieprent ‘Edge of Tomorrow’.

