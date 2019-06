Regisseur Danny Boyle zal nooit meer voor filmfranchise werken na ‘Bond 25'-mislukking SD

18 juni 2019

16u30

Bron: Metro UK 0 Film In mei 2018 werd met veel poespas aangekondigd dat Danny Boyle (62), bekend van ‘Trainspotting’ en ‘Slumdog Millionaire’, de nieuwe James Bond-film zou regisseren. Amper enkele maanden later werd hij echter al ontslagen vanwege meningsverschillen over het scenario. Het deed hem beseffen dat hij nooit meer voor een filmfranchise wil werken, vertelt de regisseur aan Metro UK.

“Ik heb mijn lesje wel geleerd”, vertelt regisseur Danny Boyle aan Metro UK. “Ik ben niet gemaakt voor franchises. Je zit toch maar de hele tijd in dezelfde vijver te vissen. Daarom werk ik beter niet aan films uit een franchise, dat is mijn eerlijke antwoord.”

Boyle had eerder al laten weten dat hij het project verliet omdat hij niet met een andere scenarioschrijver wilde werken. Initieel huurde hij John Hodges in, met wie hij al meerdere malen samenwerkte, maar diens werk viel niet in de smaak van de producenten. “Ik leerde heel veel over mezelf tijdens ‘Bond 25'”, vertelde Boyle daarover. “Ik werk in een samenwerkingsverband met schrijvers en ik ben niet bereid om dat te beëindigen. We werkten érg goed samen, maar ze wilden ons idee niet volgen. We besloten dus om uit elkaar te gaan. Het zou wel niet eerlijk zijn om te zeggen wat we wilden doen, want ik weet niet wat het plan van Cary Fukunaga (de nieuwe regisseur van ‘Bond 25', nvdr) is.”