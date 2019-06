Regisseur Danny Boyle tipt Robert Pattinson als volgende James Bond: “Hij is er klaar voor” MVO

21 juni 2019

Na zijn rol in 'The Batman' zou Robert Pattinson (33) wel eens kunnen overstappen naar een andere grote filmfranchise: die van James Bond. Regisseur Danny Boyle (62), die normaal gezien de 25ste Bond-film voor zijn rekening zou nemen, vindt hem alvast de beste kandidaat.

Daniel Craig is momenteel aan de opnames van zijn laatste James Bond-film bezig, dus er wordt langzamerhand al voorzichtig uitgekeken naar een vervanger. Eén van de mogelijke kandidaten is Robert Pattinson, die eerder ook al de rol van Batman te pakken kreeg. Springt hij binnenkort van de ene grote franchise naar de andere? Danny Boyle hoopt in ieder geval van wel.

“Robert is er klaar voor. Commentaar dat hij te jong zou zijn, klopt helemaal niet. Hij is al in de dertig. Hoe oud was Sean Connery toen hij ermee begon?”, zegt hij in The Guardian. De kans is echter groot dat de ‘Trainspotting’-regisseur de prent zelf niet meer zal regisseren. Normaal gezien zou hij aan ‘Bond 25' werken, maar in augustus vorig jaar raakte bekend dat hij het project liet vallen wegens creatieve verschillen met de schrijvers. Sindsdien heeft Boyle naar eigen zeggen zijn lesje geleerd. “Ik zal nooit nog aan zo’n grote franchises meewerken”, meent hij.