Regisseur Cary Joji Fukunaga over 'No Time to Die': "We moesten Bond herontdekken"

25 februari 2020

Regisseur Cary Joji Fukunaga moest James Bond naar eigen zeggen herontdekken tijdens het filmen van 'No Time To Die', de 25ste 007-film. "Wie is hij na vijf jaar pensioen?"

Bond heeft zijn actieve dienst achter zich gelaten en geniet van een rustig leven in Jamaica. Zijn rust is echter van korte duur, wanneer zijn oude vriend Felix Leiter van de CIA om hulp komt vragen. De missie om een ontvoerde wetenschapper te redden blijkt veel lastiger te zijn dan verwacht en leidt Bond naar een mysterieuze schurk, gewapend met gevaarlijke nieuwe technologie. “‘No Time To Die’ is een combinatie van al wat Bond geworden is”, klinkt het. “Alles wat het gezien heeft, het verlies, het trauma... Hou je maar vast voor een wilde rit.”