Regisseur Bryan Singer van Queen-film gehaald wegens onbekwaamheid en conflicten

Bryan Singer Film Regisseur Bryan Singer mag niet langer meewerken aan de film over het leven van Queen-zanger Freddie Mercury. Het besluit kwam er na aanhoudende ruzies met hoofdrolspeler Rami Malek, en verschillende klachten van de crew.

Singer was namelijk vaak niet aanwezig op de set wanneer dat wel zou moeten. In de periode rond Thanksgiving zou hij zelfs een volledige week verdwenen zijn om naar het buitenland te reizen. Hij trok naar de VS, terwijl de opnames in Londen plaatsvonden. Na de klachten overwogen te hebben, besluit producent Fox uiteindelijk om Singer van het project te halen. Wie hem zal vervangen is voorlopig nog niet bekend.