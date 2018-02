Regisseur 'Black Panther' in tranen om succes: "Ik had nooit verwacht dat mensen hun geld zouden uitgeven aan deze film" MVO

21 februari 2018

06u10 0 Film De reacties van fans op zijn film 'Black Panther' brengen regisseur Ryan Coogler (31) geregeld tot tranen. Dat schrijft hij in een open brief die Marvel dinsdag via Twitter verspreidde.

"Ik heb moeite woorden te vinden die mijn dankbaarheid kunnen omschrijven, maar ik ga het proberen", schrijft hij in de brief. "Ik had in geen miljoen jaar verwacht dat we zo goed zouden scoren. Ik word er stil van als ik eraan denk dat mensen hun geld en tijd besteden aan onze film. Maar mensen van allerlei achtergronden daarbij kleding te zien dragen die hun afkomst viert, ze met familie en vrienden foto's te zien nemen voor onze posters, ze soms te zien dansen in de bioscoop - dat heeft mijn vrouw en mij geregeld tot tranen toe geroerd."

De regisseur sloot zijn schrijven af met een P.S.: "Wakanda Forever". Die term, verwijzend naar het fictionele Afrikaanse land waarin de film zich afspeelt, is de afgelopen week populair geworden onder fans.

Dinsdag lekte een interne brief van Disneybaas Bob Iger uit, waarin hij de kreet ook gebruikt. "Het is moeilijk niet te beginnen met Wakanda Forever, want we hebben goed nieuws over 'Black Panther'", schrijft de CEO. Hij laat in de memo verder weten: "In de twaalf jaar waarin ik deze baan heb, heb ik niet eerder zo'n overweldigende stroom aan verrukking, lof, respect en dankbaarheid mogen meemaken als met 'Black Panther'."