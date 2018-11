Regisseur bevestigt: populaire crimireeks ‘Peaky Blinders' wordt verfilmd TDS

17 november 2018

18u10

Bron: Yahoo Movies 1 Film Goed nieuws voor alle kijkers van ‘Peaky Blinders’: de populaire Britse misdaadserie wordt verfilmd. Dat bevestigt Otto Batthurst, de regisseur van de reeks, aan Yahoo Movies.

Steven Knight, de bedenker van de serie, stelde zich eerder al enthousiast op over een musical of verfilming van ‘Peaky Blinders’. Die is nu ook echt op komst: regisseur Bathurst bevestigt dat er gewerkt wordt aan een verfilming.

“Volgens mij zijn de makers al aan het schrijven aan de film”, vertelde hij tijdens het interview. Waar de film over gaat, kon of wou de regisseur nog niet kwijt. Hij weet evenmin of Cillian Murphy, de ster van het vijfde seizoen dat volgend jaar verschijnt, ook in de filmversie te zien zal zijn. “Het is een sexy idee, maar ik zal mijn oordeel reserveren tot het idee aan mij wordt voorgesteld.”

De serie, die te bekijken is op Netflix, gaat over de Peaky Blinders, een criminele bende uit Birmingham, en diens activiteiten in Birmingham kort na de Eerste Wereldoorlog. De hoofdrollen worden gespeeld door Cillian Murphy, Helen McCrory en Sam Neill.