Regisseur belooft: “‘Wonder Woman’ komt écht in de bioscoop” SDE

08 oktober 2020

17u32 2 Film Hoewel de release van ‘Wonder Woman 1984' onlangs voor de derde keer werd uitgesteld, hoeven fans niet te vrezen dat ze de film niet op het witte doek te zien krijgen. De langverwachte superheldenfilm slaat de bioscoop niet over, belooft regisseur Patty Jenkins (49).

Jenkins overweegt niet om de film, die nu gepland staat voor december, gelijk uit te brengen op een streamingdienst. "Ik denk niet dat iemand van ons wil leven in een wereld waarin het de enige optie is om met onze kinderen een film in onze eigen huiskamers te kijken en geen plek te hebben voor een date", zegt de regisseur tegen Reuters. "Ik hoop echt dat we een van de eersten zijn die terugkomen en dat aan iedereen kunnen geven.”

‘Wonder Woman 1984' zou aanvankelijk op 5 juni uitkomen. Dat werd vanwege de coronacrisis verplaatst naar 14 augustus, vervolgens naar oktober en recent naar 25 december. De hoofdrollen worden vertolkt door Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine en Pedro Pascal.