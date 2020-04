Reese Witherspoon geeft update over ‘Legally Blonde 3' BDB

07 april 2020

16u18

Bron: ANP 0 Film In een Instagram Live-gesprek met Jennifer Lopez (50) heeft Reese Witherspoon (44) een tipje van de sluier opgelicht over de opnames van ‘Legally Blonde 3'. De Oscarwinnares deelde ook hoe ze haar dagen in thuisisolatie doorbrengt.

“Oh my God, mijn kinderen en ik hebben de voorbije week naar ‘Legally Blonde’ gekeken”, vertelde Jennifer Lopez in de video. “Ze vonden het een geweldige film! Jij was zo fantastisch. Vooral mijn dochter Emme vond jouw personage Elle Woods enorm inspirerend. Ze is een rolmodel voor ambitieuze meiden. Nu wil Emme weten hoe het verder gaat met Elle. Dus ik zei haar dat er een tweede en waarschijnlijk ook nog een derde film is, toch?”

Hierop antwoordde Reese: "Nou, de tweede film is er al en met de derde film zijn we druk bezig. Het script ligt er, maar we hebben nog niets gefilmd.” Wanneer de opnames voor ‘Legally Blonde 3' van start gaan, is vanwege het coronavirus nog niet bekend.