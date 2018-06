Reese Witherspoon bevestigt: 'Legally Blonde 3' nu echt op komst TDS

07 juni 2018

16u25

Bron: ANP 0 Film Voor wie er nog aan twijfelde: 'Legally Blonde 3' is wel degelijk op komst. Reese Witherspoon heeft officieel bevestigd dat ze terugkeert in het derde deel van de film. Afgelopen week werd al bekend dat de 42-jarige Reese in onderhandeling was met filmstudio MGM.

"Het is waar...", schrijft de actrice bij een kort filmpje op Instagram. In de video draagt Reese de iconische bikini van haar karakter Elle Woods terwijl ze op een luchtbed drijft in een zwembad.

Het is zeventien jaar geleden dat 'Legally Blonde' uitkwam. Het tweede deel 'Legally Blonde 2: Red, White & Blonde' verscheen in 2003. De films vertellen het verhaal van de rijke Elle Woods. Als ze van de ene op de andere dag wordt gedumpt door haar vriendje, die naast 'looks' ook 'brains' in zijn vriendin terug wil zien, besluit Elle rechten te gaan studeren aan de Universiteit van Harvard. In het tweede deel zet ze haar eerste stappen als advocaat. Waar het derde verhaal over gaat, is nog niet bekend.

Het origineel 'Legally Blonde' bracht 141 miljoen dollar op, het vervolg was goed voor een opbrengst van 124 miljoen dollar.

It's true... #LegallyBlonde3