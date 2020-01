Exclusief voor abonnees Recordbedrag, en toch amper winst voor Adil en Bilall: “Maar wel al telefoontje gehad van producers” Jolien Boeckx

21 januari 2020

00u00 0 Film 'Bad Boys for Life' heeft tijdens het openingsweekend in de VS veel meer opgebracht dan verwacht. Toch strijken Adil en Bilall enkel eer op. "In de winst delen ze pas als de film drie keer zijn budget opbrengt. En zelfs dan zal het nog peanuts zijn."

Er zullen heel wat shits en putains gevallen zijn toen Adil El Arbi en Bilall Fallah de cijfers zagen. Met 68,1 miljoen dollar (61,4 miljoen euro) opbrengst tijdens het Amerikaanse openingsweekend schrijven ze geschiedenis. Vanaf nu kunnen Adil en Bilall poen gaan scheppen, zou je dan denken, maar niets is minder waar. "Een appartement kopen lukt niet. Een lening aangaan op 25 jaar wel", vertelden ze ons. Een schatting: als we uitgaan van een gemiddeld appartement van 250.000 euro en dat je voor een lening daarvan 20% aan eigen middelen moet bezitten, dan zouden Adil en Bilall aan deze film ongeveer 50.000 euro kunnen verdienen.

5.000 euro per maand

Volgens de Directors Guild of America (DGA) krijgt een regisseur gemiddeld 20.000 euro per maand, waarvan 60% naar managers, agents, advocaten en belastingen gaat. Rest er nog 8.000 euro, min de huur van een appartement - in L.A. snel 3.000 euro per maand. Er blijft dus zo'n 5.000 euro over, een bedrag dat Adil en Bilall overigens moeten delen. "Ik kan erover meespreken", aldus Michaël R. Roskam, collega-regisseur en vriend van het duo.

