Record aan vrouwelijke regisseurs in Hollywood SDE

03 januari 2020

08u12

Bron: ANP 0 FILM Het aantal vrouwen achter de camera in Hollywood-producties is tot een recordhoogte gestegen in 2019. Er werden 12 goed scorende films door vrouwen geregisseerd, waaronder ‘Frozen II’, ‘Captain Marvel’ en ‘Hustlers’. Vrouwen waren betrokken bij iets meer dan 10% van de topfilms van het afgelopen jaar; twee keer zoveel als een jaar eerder en het hoogste percentage van het afgelopen decennium. Dit blijkt uit een studie van de Universiteit van Zuid-Californië.

Volgens een andere studie, van de Universiteit van San Diego, bestaat 20% van alle regisseurs, schrijvers, producers, editors en cinematografen uit vrouwen. "Voor het eerst in 13 jaar zien we een verandering in het aannamebeleid van vrouwelijke regisseurs", stelt een van de onderzoekers.

#MeToo

Diversiteit is door de opkomst van de #MeToo- en de Time's Up-bewegingen een hot topic geworden in Hollywood. Toch heeft nog maar een vrouw een Oscar gewonnen voor Beste Regisseur. Dat was Kathryn Bigelow die ‘The Hurt Locker’ regisseerde in 2010. Voor de Golden Globes Awards, die zondag worden uitgereikt, is geen enkele vrouwelijke regisseur genomineerd. Volgens de onderzoekers moet er dan ook nog veel werk worden verzet. "Het is nog maar de vraag of 2019 op zichzelf staat, of dat het het begin is van een nieuwe trend."