Rechter verplicht Netflix om film over homoseksuele Jezus offline te halen LV

09 januari 2020

14u30 0 Film Zo’n twee miljoen boze Brazilianen hebben hun slag thuis gehaald: een rechter besliste dat streamingplatform Netflix de controversiële kerstkomedie ‘The First Temptation of the Christ’ offline moet halen.

In ‘The First Temptation of the Christ’ is Jezus homoseksueel en heeft hij een relatie met de duivel. Ook zijn moeder, Maria, komt in beeld als een wietrokende prostituee. De film viel dan ook niet in de smaak bij heel wat gelovige Brazilianen, die een petitie startten om Netflix te verplichten de prent offline te halen. Al meer dan 2 miljoen mensen hebben daar hun handtekening onder gezet. Het productiehuis achter de film werd op kerstavond zelfs aangevallen met molotov cocktails op hun hoofdkwartier in Rio de Janeiro.

Een rechter heeft nu beslist dat de film van het net moet worden gehaald. “De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut”, zei hij daarover. Dat is een voorlopige uitspraak, tot de rechtszaak rond is. Het lijkt er niet op dat die zonder slag of stoot zal verlopen, want de Braziliaanse Orde van Advocaten stelt dat dit censuur is, en een sterke stap achteruit voor het hele land.