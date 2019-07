RECENSIE. Wij zagen ‘The Lion King’ als eerste en werden behoorlijk van onze stoel geblazen DBJ

11 juli 2019

17u00 37 Film “Ik wilde het spektakel van de Wildlife-documentaire van de BBC overtreffen”, liet regisseur Jon Favreau optekenen voor hij aan ‘The Lion King’ begon. Het is er eentje geworden waarvoor ene Sir David Attenborough (93) zijn kopje hete Earl Grey (mét wolkje melk) mag laten staan.

Toegegeven, een computergeanimeerde leeuw is geen Robert De Niro. Simba die tranen in de ogen krijgt wanneer hij zijn overleden vader Mufasa in een wolkenpartij opmerkt, ziet er min of meer hetzelfde uit als Simba die een oorverdovende scheet laat na een lunch bij Timon en Pumbaa. Het is een streepje dat de ‘getekende’ Disneyklassieker uit 1994 nog steeds voor heeft op zijn reïncarnatie.

Maar de manier waarop Favreau de uitgestrekte savannes, dichtgegroeide jungles en Afrikaanse luchtpartijen een hoofdrol geeft, hebben niets meer te maken met de animatiefilm die we als kind op zondagmorgen de VHS-recorder induwden. Ook Simba en co. lijken wel uit ‘Planet Earth’ geteleporteerd. Waar wrattenzwijn Pumbaa (een Seth Rogen in topconditie) in de tekenfilm vooral koddig is, ziet hij er haarscherp vooral smerig uit. Inclusief rotte slagtanden en een vacht die recht uit de friteuse lijkt getrokken. En de gevleugelde hofmaarschalk Zazou (niet Rowan Atkinson dit keer, maar talkshowhost Jon Oliver) is niet alleen irritant, deze realistische versie verraadt bij hem ook een vleugje wijsheid.

Favreau, met ‘Jungle Book’ uit 2016 de eerste om een Disneyverhaal levensecht te maken, had vooraf aangekondigd dat hij zo weinig mogelijk zou veranderen aan het origineel en de man hield zijn belofte. Sommige scènes werden ingekort, voor andere nam hij uitgebreider de tijd om een sfeer neer te zetten (89 minuten werden er 118). Maar de iconische scènes bleven frame per frame intact.

En Beyoncé? Die kreeg als Simba’s liefje Nala een iets grotere rol dan in het origineel. De rol blijft behoorlijk beperkt, maar wanneer Bey voor het eerst haar strot openzet voor haar versie van ‘Can You Feel the Love Tonight’ lijkt de film eventjes te stoppen. Samen met de openingsscène een van de absolute hoogtepunten.