Recensie: hoe Astrid Coppens in haar filmdebuut vaardig alle valkuilen vermijdt Frederik Velghe

Het aantal valkuilen waar 'Verborgen Verlangen' in had kunnen sukkelen is op geen twee handen te tellen. 't Is de eerste film die een kans geeft aan Astrid Bryan, euh Coppens, bijvoorbeeld.

En veel tijd om haar te coachen was er niet, want ‘Verborgen Verlangen’ werd in een sneltempo opgenomen. Onder stevige druk ook, want productiehuis Menuet stond ten tijde van de opnames op springen en heeft intussen ook beslist om ermee op te houden.

Veel kans dus dat ‘Verborgen Verlangen’ een maat voor niets zou worden. Een snel afgehaspeld verplicht nummertje waarin alle hoop zou liggen op de vele Astrid-fans die haar tijdens de Kerstvakantie nog eens aan het werk zouden willen zien. Al was het maar met enig leedvermaak en om achteraf monkelend te concluderen dat ze nog wel wat boterhammen zal moeten eten om uit te stijgen boven het typetje dat ze tijdens haar realityshows met veel succes heeft geboetseerd.

Maar kijk, Astrid doet het zowaar behoorlijk. Toegegeven, haar personage (naïeve schoenenverkoopster Louise Elsschot) is nu ook niet zó ver van haar eigen leefwereld verwijderd. Een opgewekt meisje met een liefde voor Jimmy Choo-schoenen, en de droom om daar een succesvol boek over te schrijven. Maar ze speelt de rol ingetogen, enigszins kil zelfs. Nooit krijg je de indruk naar de Astrid Bryan van weleer te kijken. Neen, dit is een meisje van vlees en bloed, waar je doorheen de film zelfs oprechte sympathie voor krijgt.

Vederlicht verhaal

Dominique Van Malder, bekend van 'Radio Gaga', zet ook een goede prestatie neer als de licht geniale maar mensenschuwe Herman. Tegen de verwachtingen in misschien, want laat dit ook meteen duidelijk zijn: het scenario van ‘Verborgen Verlangen’ leent zich niet tot baanbrekende vertolkingen. Het verhaal is vederlicht, maar pretendeert ook niets anders. In ’t kort: twee broers (Mathias Sercu en Roel Vanderstukken) proberen de familie-uitgeverij van een faillissement te redden, de beeldschone Louise komt zich voorstellen met een onverkoopbaar boek, en net op dat moment probeert de veel minder mediagenieke Herman z’n fantastische literaire debuut te slijten. Kan de combinatie van de sterke punten van die twee voor die broodnodige bestseller zorgen?

Het antwoord laat zich uiteraard snel raden, net als menig andere plotwending in deze film. Maar laat dat de pret niet bederven. Hans Royaards en Janine Bischops doen het geweldig als oerklassiek koppel met een hoek af. Charlotte Timmers is naar goede gewoonte moeiteloos grappig en het duo Mathias Sercu-Roel Vanderstukken levert een oerdegelijke prestatie af, waar Astrid Coppens zich duidelijk aan kon optrekken.

Nog een minpunt naast de voorspelbare verhaallijn: de ondankbare rollen voor Robrecht Vanden Thoren en Joke Devynck. Aan hun capaciteiten als acteurs kan het uiteraard niet liggen, maar zij komen niet goed uit de verf.

'Verborgen Verlangen', geregisseerd door Maarten Moerkerke. Vanaf 22/11 in de bioscoop. Cast: Astrid Coppens, Roel Vanderstukken, Mathias Sercu, Dominique Van Malder, Robrecht Vanden Thoren, e.a.