Rapster Lizzo wil érg graag rol van Ursula in live-actionremake ‘The Little Mermaid’ SD

01 juli 2019

15u00 0 Film Dit weekend stond ze nog op Rock Werchter, maar rapster Lizzo (31) heeft ook andere ambities. Zo wil ze erg graag de rol van Ursula in de live-actionremake van ‘The Little Mermaid’ vertolken. Dat Melissa McCarthy (48) momenteel druk aan het onderhandelen is voor de rol, stelt haar dan ook erg teleur.

Drie dagen geleden bracht website Variety het nieuws dat Melissa McCarthy met Disney in gesprek was om de rol van zeeheks Ursula te vertolken in de nieuwe live-actionversie van ‘The Little Mermaid’. Lizzo was het duidelijk niet eens met die casting, en deelde het bericht op haar Twitter-account, vergezeld van een huilende emoji. Ze postte ook een ouder filmpje van zichzelf, verkleed als Ursula, waarin ze het nummer ‘Poor Unfortunate Souls' zingt.

Haar fans reageren in ieder geval érg positief op haar kandidatuur. “Ze kunnen haar maar beter die rol geven”, schrijf iemand. “Er is niemand die meer geschikt is. Punt.” En iemand anders is al klaar om de portemonnee boven te halen: “Ik zou hier zoveel geld voor betalen”, klinkt het.

De live-action remake van ‘The Little Mermaid’ moet in 2020 uitkomen. De animatiefilm was een grote hit in 1989. Net als bij de remakes van onder meer ‘Aladdin’ en ‘The Lion King’, zal ook in de nieuwe versie van ‘The Little Mermaid’ muziek uit het origineel worden gecombineerd met nieuwe nummers. Destijds kreeg het nummer ‘Under The Sea’ een Oscar.

🥺 https://t.co/JPAMXT0f7h |L I Z Z O|(@ lizzo) link

They better give her this role. No one else is more suited. Period. Ms. Bowman(@ Sinfully_Cursed) link

I WOULD PAY SO MUCH MONEY TO SEE THIS MOVIE QUINN HOPP Ⓥ(@ qhopp) link