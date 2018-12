Rami Malek wordt getipt als schurk in nieuwe ‘James Bond’-film KD

09 december 2018

13u00

Bron: Variety/ANP 0 Film Acteur Rami Malek (37) zou hoog op de lijst staan voor de rol van grote schurk in de nieuwe ‘James Bond’. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Variety.

Rami ontving eerder deze week een Golden Globe-nominatie voor zijn vertolking van de frontman van de band Queen, die in 1991 aan de gevolgen van aids overleed. Eerder was de acteur onder meer naast Yorick van Wageningen te zien in een remake van het gevangenisdrama ‘Papillon’. Het is overigens nog niet duidelijk of Ramek ook de rol kan spelen, want hij is in het voorjaar vastgelegd voor een nieuw seizoen van ‘Mr. Robot’, waarin hij de hoofdrol vertolkt.

Hoewel de producenten niets hebben bevestigd, druppelen er de afgelopen dagen steeds meer stukjes informatie over de nieuwe Bond-film naar buiten. Zo zou actrice Lea Seydoux, die in ‘Spectre’ ook de rol van Bond-girl voor haar rekening nam, terugkeren in het nieuwe deel. Andere acteurs die terug zouden keren zijn Ralph Fiennes als M, Ben Whishaw als Q en Naomie Harris als Miss Moneypenny.

De nieuwe Bond-film liep eerder dit jaar vertraging op doordat regisseur Danny Boyle door de producenten aan de kant werd gezet. Zijn ideeën over de reeks strookten uiteindelijk toch niet met de richting waar de vaste producenten aan dachten. De film zou in 2019 moeten uitkomen, maar is nu een jaar uitgesteld.