Rami Malek: "Ik heb Daniel Craig gekust op de set van 'James Bond'"

03 oktober 2019

17u35 0 Film In de nieuwste James Bond-film ‘No Time to Die ‘speelt Rami Malek de slechterik, maar naar eigen zeggen is de acteur daarin ook “een Bond-girl”. Hij deed die opmerkelijke uitspraak woensdag in The Late Show with Stephen Colbert, waarin hij bekende dat hij en Bond-acteur Daniel Craig op de set ‘gekust’ hadden.

Nadat Rami en Daniel op de set urenlang aan een tafel hadden gezeten om te sparren over een bepaalde scène, was er eindelijk een doorbraak waardoor ze het moeilijke stuk goed konden spelen. Wat er daarna gebeurde staat Rami niet helemaal goed meer bij. “Daniel greep me vast, tilde me op en... Ik weet niet meer of ik het volgende moment aanstuurde of dat hij dat deed, maar toen was er ineens een kus tussen ons tweeën”, aldus de Oscarwinnaar over het opmerkelijke moment met 007.

“Ik zeg gewoon dat Daniel ermee begon”, zegt Rami stellig, “want ik was helemaal van mijn stuk gebracht. Ik haalde even adem en zei toen ‘dus, maakt dit me nu een Bond-girl?’”

De 25e James Bond-film ‘No Time to Die’ gaat volgend jaar in première.