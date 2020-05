Ralph Fiennes speelt ‘juffrouw Bulstronk' in remake ‘Matilda’ SDE

05 mei 2020

11u44

Bron: NYP 0 Film Ralph Fiennes (57) heeft een rol versierd in de remake van ‘Matilda’, die door Netflix en Working Title ontwikkeld wordt. Best opvallend, want de acteur zal juffrouw Bulstronk/Miss Trunchbull gaan spelen. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

‘Matilda’ vertelt het verhaal van een erg slim meisje, dat telekinetische gaven heeft. Het boek van Roald Dahl werd in 1996 al eens verfilmd met Danny DeVito en Mara Wilson in de hoofdrollen. Er werd ook een populaire musicalversie van het boek ontwikkeld. Op die versie is de nieuwe remake van Netflix gebaseerd.

Ralph Fiennes zal in deze remake de tirannieke juffrouw Bulstronk/Miss Trunchbull vertolken. Ook in de musicalversie werd dat personage door een man gespeeld. Meer details over de casting zijn nog niet bekend, al doen geruchten de ronde dat Jodie Comer (‘Killing Eve’) ook gaat meespelen.

Netflix wil nog meer kinderboeken van Roald Dahl onder handen nemen en tot animatiereeksen omtoveren. Onder meer ‘Charlie and the Chocolate Factory’ en ‘The BFG’ staan nog op de planning.

