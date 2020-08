QUIZ. Top Gun-helm brengt 333.000 dollar op, wat weet jij nog over dé ultieme eightiesfilm met Tom Cruise? Matthias Van den Bossche

31 augustus 2020

23u02 0 Film De originele helm van Top Gun-hoofdpersonage Pete ‘Maverick’ Mitchell, gedragen door Tom Cruise, is op een veiling in Los Angeles verkocht voor 333.000 dollar (ruim 279.000 euro), wat aanzienlijk meer is dan was verwacht.

Klinken de begrippen ‘Goose’, ‘Highway to the Danger Zone’ en ‘Take My Breath Away’ je als muziek in de oren? Dan is deze tien vragen tellende quiz echt iets voor jou.

Veel succes!



