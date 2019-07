QUIZ. Hoe goed ken jij de liedjes uit ‘The Lion King’? MVO

16 juli 2019

13u00 2 Film Fans van The Lion King, omcirkel woensdag 17 juli in jullie agenda, want dan organiseert Qmusic een sing-along met alleen maar liedjes uit ‘The Lion King’ in het Beach House in Oostende. Kan jij alle liedjes uit Disney’s ‘The Lion King’ klakkeloos meezingen?

Je bent welkom vanaf 16u om jezelf om te laten toveren in de figuurtjes van The Lion King en foto’s te nemen bij de Photobooth, om 17u30 starten we met zingen.

Zing mee met oude vertrouwde nummers, zoals ‘I Just Can't Wait To Be King’, ‘The Circle Of Life’ en ‘Can You Feel The Love Tonight’. Hier kan je alvast even oefenen op de tekst! Meer info over de sing-along aan het Beach House vind je hier.