Quentin Tarantino wil een ‘Star Trek’-film maken: “En er zal gevloekt worden” SD

13 juni 2019

15u57

Bron: Empire 24 Film Quentin Tarantino (56) heeft grote plannen voor zijn volgende project: een nieuwe ‘Star Trek’-film. Daar wordt al volop aan gewerkt, vertelt de regisseur aan het magazine Empire. Een ding is zeker: de film zal een échte Tarantino worden, met vloeken en een strenge leeftijdsbegrenzing.

Zijn laatste film, ‘Once Upon A Time In Hollywood’, is nog maar net in première gegaan, of Quentin Tarantino denkt al aan zijn volgende project. Dat moet iets met ‘Star Trek’ worden, vertelt hij aan het magazine Empire. Het idee daarvoor heeft hij al voorgelegd aan filmstudio Paramount, en er zijn momenteel enkele schrijvers aan het werk om dat idee verder uit te werken.

Tarantino stelt zijn fans ook meteen gerust: hoewel er in het originele universum zelden tot nooit gevloekt werd, zal zijn versie een échte Tarantino worden, met heel wat vloeken en genoeg riskante scènes om een R-rating (kinderen onder 17 jaar moeten vergezeld worden door een volwassene, red.) te verkrijgen. “Het wordt een film met R-rating", vertelt Tarantino daarover. “Als ik het doe, dan wordt het een R-rating.” Hij zegt verder: “Momenteel bestaat er al een scenario. Ik moet het nog eens bekijken, maar ik heb er nog geen kans toe gezien.” De regisseur heeft het de laatste tijd druk gehad met het promoten van ‘Once Upon A Time In Hollywood’, die deze zomer in de zalen verschijnt.