Quentin Tarantino heeft spijt dat hij niet meer deed om Weinstein te stoppen: "Ik wist voldoende om meer te doen" IB

Bron: New York Times 1 AFP Regisseur Quentin Tarantino wist al decennialang van Weinsteins wangedrag jegens vrouwen, maar greep nooit in. Film Regisseur Quentin Tarantino, bekend van 'Pulp Fiction', 'Reservoir Dogs', 'Inglorious Bastards' en de twee 'Kill Bill'-films, betuigt in een interview met de New York Times zijn excuses voor zijn passieve houding aangaande het misbruik van de machtige Hollywoodproducer Harvey Weinstein. De regisseur, die naar eigen zeggen een soort 'vaderzoon'-relatie had met de van seksueel misbruik beschuldigde producer, wist al decennialang van diens wangedrag, maar deed niets. "Ik voel me beschaamd. Ik wist genoeg om meer te doen dan ik deed."

"Er was meer aan de hand dan slechts een paar geruchten, de normale roddels. Het was niet enkel van horen zeggen. Ik wist dat hij een aantal van die dingen gedaan had", zo geeft Tarantino toe. "Ik wens dat ik mijn verantwoordelijkheid genomen had voor wat ik toen hoorde. Als ik toen gedaan had, wat ik had moeten doen, dan had ik niet met hem hoeven werken."

Tarantino is zowat de meest bij Harvey Weinstein betrokken regisseur in Hollywood, die bijna al zijn films produceerde. De mannen waren al meer dan vijfentwintig jaar, sinds de release van Kill Bill in 1992 goed met elkaar bevriend. Tarantino heeft het zelfs over een 'vaderzoon-relatie'. "Ik marginaliseerde de incidenten", zegt hij, "schreef ze toe aan mild wangedrag. Wat ik nu ook zeg, het zal klinken als een crappy excuus."

EPA Actrice Mira Sorvino.

Eigen vriendin misbruikt door Weinstein

Zelfs toen Tarantino's toenmalige vriendin, actrice Mira Sorvino die bekend werd met 'Mighty Aphrodite', hem vertelde over hoe Weinstein haar had aangerand en zelfs had lastigvallen in haar eigen appartement, greep de regisseur niet in. "Ik was wel gechoqueerd en vol walging", herinnert hij zich. "Ik kon niet geloven dat hij dat zo openlijk zou doen. Ik had zoiets van 'echt'? Maar ik dacht toen dat hij gewoon iets met Mira had. Ze was succesvol en omdat hij zo gek op haar was, was hij te ver gegaan." Tarantino dacht dat het probleem opgelost was, toen hij samen was met Sorvino. "Ik ben met haar, hij weet dat, hij zal haar niets meer doen, hij weet dat ze mijn vriendin is..."

Door de jaren heen bleven verhalen opduiken over hoe Weinstein actrices misbruikte, maar Tarantino deed niets. "Ik dichtte het gedrag toe aan een imago uit de jaren vijftig en zestig van een baas die zijn secretaresses rond de tafel jaagt. Alsof dat OK is. Dat is nu de smet op mijn eigen blazoen."

Jim Crow-achtig systeem

Tarantino roept in het interview andere mannen die in de filmindustrie in Hollywood werken om van zich te laten horen. "In de behandeling van vrouwen heeft Hollywood geopereerd onder een soort 'Jim Crow'-achtig systeem (negatieve benaming voor de Amerikaanse rassenscheidingswetgeving, red.) dat wij mannen bijna volledig getolereerd hebben. We lieten het bestaan omdat het zo was. Ik roep de andere mannen die meer wisten op om niet bang te zijn. Geef niet slechts een verklaring af. Erken dat er iets gruwelijks mis was. Beloof om beter te zijn voor onze zusters. Wat voorheen geaccepteerd werd is nu onhoudbaar voor iedereen met een geweten."