Publieke herdenkingsdienst gepland voor Stan Lee

19 november 2018

14u00 0 Film Stripauteur Stan Lee, die vorige week stierf op 95-jarige leeftijd, werd vrijdagavond in besloten kring begraven. Fans die alsnog hun medeleven willen betuigen kunnen dat binnenkort in een openbare dienst, zo laat zijn bedrijf POW! Entertainment-weten.

Lee, die vorige week het leven liet na een strijd tegen een longontsteking en hartproblemen, krijgt een publieke dienst. POW! Entertainment, het bedrijf waar hij mee aan het hoofd stond, zal het event organiseren. Dat liet men weten via een bericht op Twitter.

“Nu we allemaal nog steeds onze gevoelens aan het verwerken zijn na het overlijden van Stan, vragen vele mensen ons of er een grote herdenkingsdienst komt. Stan was er altijd heel duidelijk over dat hij geen grote begrafenis wilde, maar we zullen het wel op ons nemen om na die besloten dienst een publieke herdenking te organiseren om zijn buitengewone nalatenschap te vieren.”

Daarnaast kunnen fans ook boodschappen delen op een ‘eerbetoon pagina' op hun website. Wanneer de herdenkingsdienst zal plaatsvinden is nog niet bekend.

