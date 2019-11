Protestposters tegen nieuwe Polanski-film ontsieren Brusselse bioscopen SDE

Film Een actiegroep heeft de gevels van drie bioscopen in Brussel volgeplakt met protestposters omdat de theaters de nieuwe film van de omstreden regisseur Roman Polanski vertonen.

De 86-jarige Polanski is al een halve eeuw niet in de VS geweest omdat hij daar in de jaren zeventig is veroordeeld voor seks met een dertienjarig meisje. Recent werd hij door meerdere andere vrouwen beschuldigd van verkrachting. De actiegroep wil niet dat de nieuwste film van Polanski, ‘An officer and a spy' in de Brusselse bioscopen te zien is, en dus plakte ze de gevels van drie bioscopen vol met protestposters. Op de posters staan het hoofd van Polanski en teksten als 'ongestrafte pedofiel', 'laat meisjes met rust' en 'Polanski verkrachting, bioscoop schuldig'.

Een woordvoerder van Cinema Palace, een van de bekladde bioscopen, heeft ondertussen gereageerd op de actie. “We hebben beslist de film te tonen omdat we een verschil zien tussen de persoon en de kunstenaar Polanski”, klinkt het. De bioscoop organiseert volgende week een debat over de film en de reputatie van Polanski. “Wij willen dit debat openen, maar niet op sociale media en zeker niet op onze gevel. Iedereen is daarbij welkom, maar we willen dit onderwerp wel academisch benaderen. Daarom hebben we ook een professor uitgenodigd die er onderzoek naar gedaan heeft.” De actievoerders zijn daarbij ook van harte welkom, benadrukt de woordvoerder.

Polanski krijgt tegenwoordig heel wat tegenwind. Het bestuur van de Franse filmbond ARP stemde eerder deze week in met nieuwe regelgeving die het mogelijk maakt leden te royeren die beticht worden van seksueel wangedrag. De leden moeten nog instemmen met de nieuwe regel. Een andere actiegroep riep online ook al op de film te boycotten vanwege de aantijgingen richting Polanski.

‘An officer and a spy’ vertelt over een rechtszaak tegen de Frans-Joodse officier Albert Dreyfus, die in 1894 ten onrechte werd beticht van spionage.