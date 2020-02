Protest tegen Polanski: "En de prijs voor beste verkrachter gaat naar..." SDE

29 februari 2020

00u00 0 Film In Parijs zijn gisteravond de Césars uitgereikt, de belangrijkste Franse filmprijzen. Tientallen betogers protesteerden tegen het feit dat de van verkrachting beschuldigde regisseur Roman Polanski (86) genomineerd was voor twaalf awards. Hij won de prijs voor beste regisseur.

De actievoerders hadden borden en spandoeken bij met daarop teksten als "de filmindustrie beschermt verkrachters" en "César van de schaamte". Ze trokken onder meer een hek omver, de politie pakte twee vrouwen op.

Polanski zelf kwam niet naar de uitreiking. "Activisten dreigen om me te lynchen", zei hij op voorhand. De regisseur wordt in de VS gezocht voor de verkrachting van een 13-jarig meisje in 1977. Ook fotografe Valentine Monnier zegt door hem te zijn misbruikt. Dat zou in 1975 zijn gebeurd. Uiteindelijk won zijn film 'J'accuse' gisteravond drie prijzen: die voor beste regisseur, beste kostuums en beste adaptatie. De andere nominaties, onder meer in de categorie 'beste film', kon hij niet verzilveren - dat werd 'Les Misérables'. Toen Polanski verkozen werd tot beste regisseur was het muisstil in de zaal. De Franse actrice Adèle Haenel, die zelf verkracht werd als kind, verliet geëmotioneerd de zaal.

Opvallend: voor het eerst in de geschiedenis van de Césars werd er ook geen ereprijs uitgereikt. Brad Pitt, de uitverkorene van dit jaar, weigerde om de onderscheiding in ontvangst te nemen en er werd geen vervanger gevonden.