Promo van Belgische Oscarinzending ‘Girl’ loopt als een trein: "Het is ontploft" Redactie

05 november 2018

00u00 0 Film Wie een Oscar wil winnen, heeft vooral ná het draaien van een film veel werk. Vraag maar aan Lukas Dhont en Victor Polster. De regisseur en acteur van 'Girl' trekken in de VS van screening naar screening in de jacht op het gouden beeldje. "Dat je als kleine Belg helemaal tot in Amerika komt: dat appreciëren ze daar, hoor."

Los Angeles-Parijs-New York-Los Angeles: het vluchtschema van 'Girl'-regisseur Lukas Dhont (27) ziet er dezer dagen gevulder uit dan dat van de gemiddelde stewardess. Maar Dhont heeft een doel: op 22 februari wil hij héél graag de Oscar voor Beste Niet-Engelstalige Film in de lucht steken. En dus moet er nu promo gevoerd worden, en reist hij van screening naar screening. De Amerikanen blijken alvast laaiend enthousiast. "Sinds Cannes (waar ze in de prijzen vielen, red.) is het alsof alles ontploft is", zegt acteur Victor Polster (16). Hij reisde de voorbije week mee met Dhont in L.A. "We gaan van het ene festival naar het andere, en er lijkt maar geen einde aan te komen. Ik had dit nooit durven te dromen."

Die 87 andere films

Het thema van de film, waarin een transgenderjongen ballerina wil worden, doet iets met de Amerikanen, zegt Dhont. "Ik voel meteen dat het Amerikaanse publiek op dezelfde manier reageert als bij ons thuis en dat is bijzonder fijn. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen meeleven met het verhaal, en dat ze bij iets gaan stilstaan waar ze misschien nooit eerder over hebben nagedacht."

De screenings waren tot nu erg succesvol. "Bij een voorstelling voor de buitenlandse journalisten die stemmen voor de Golden Globes moesten we zelfs een tweede zaal openen. Zo groot was de belangstelling", zegt producer Dirk Impens.

Maar maken we deze keer kans om als eerste Belgische film ooit een Oscar te winnen? "De competitie is dit jaar écht niet mals", vindt regisseur Dhont. "Kijk maar naar films zoals 'Cold War' (Polen, red.) en 'Shoplifters' (Japan, red.). Het is echt geen valse bescheidenheid als ik zeg dat ik al blij zal zijn als we überhaupt in het lijstje met genomineerden mogen staan. En dan mogen we niet vergeten dat er nog 87 andere films meedoen, hé."

Netflix-effect?

Dirk Impens is optimistischer. In 2014 werd de producer al genomineerd met 'The Broken Circle Breakdown' en hij ziet gelijkenissen. "Bij 'The Broken Circle Breakdown' hadden we een voordeel met de muziek, die typisch Amerikaans was. Nu hebben we het ballet, dat daar toch ook populair is. Vier jaar geleden deden Veerle Baetens en Johan Heldenbergh de monden openvallen, nu hebben we Victor die met zijn straffe acteerprestatie, op zijn 16de, even opmerkelijk is", zegt hij. "Maar het blijft koffiedik kijken. Zitten we bij de beste twintig? Ja. Maar of we bij de beste vijf zitten, durf ik echt niet te zeggen. Het is gewoon heel belangrijk nu om zoveel mogelijk promotie te voeren in Amerika. Dat je als kleine Belg uit jouw verre land helemaal tot in Amerika komt voor jouw film, appreciëren ze daar enorm."

"Lukas zal nog zo'n twee à drie weken in de States zitten", zegt Impens. "Hij doet het heel goed. We moeten nu gewoon in onze kansen geloven en alles geven. Zijn we dan niet genomineerd, kunnen we wel zeggen dat we ons best gedaan hebben."

En misschien geeft Netflix ook een duwtje in de rug: op 16 januari, als de film ook in Amerikaanse zalen komt, zou 'Girl' toegevoegd worden aan de catalogus van de streamingdienst.

Intussen blijft de film in ons land hoge toppen scheren: 150.000 bezoekers in nog geen drie weken tijd. En in Frankrijk gaat het vlotjes richting 300.000 in vier weken. "Dat is fenomenaal en ongezien", reageert Impens. "Bijzonder straf. Ik ben ervan overtuigd dat er Lukas een mooie toekomst wacht."

Amerikaanse agent

Ligt die toekomst in Hollywood? Dhont is alvast op zoek gegaan naar een Amerikaanse agent. "Ik probeer zoveel mogelijk mensen te ontmoeten met wie ik in zee kan gaan. Dat is meteen ook waarom het goed is om nu in Hollywood te zijn: om een agent te strikken én om goede acteurs te vinden voor mijn volgende project", zegt hij. Voor dat project liggen er nog geen plannen op tafel. "Maar ik denk dat ik mijn volgende film opnieuw in Europa zal maken, én met dezelfde crew als 'Girl'. En daarna zien we wel."

De weg naar de Oscars

24 augustus: België vaardigt 'Girl' af om mee te dingen

7-14 januari: de leden van het Foreign Language Film awardcomité stemmen, waarna een top vijf wordt opgesteld

22 januari: de vijf nominaties worden bekendgemaakt

12-19 februari: alle leden van de Academy of Motion Pictures Arts and Sciences mogen stemmen

24 februari: Oscar-uitreiking