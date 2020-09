Productiebedrijf van Adil en Bilall gaat film met Vincent Banic maken SDE

21 september 2020

09u53 0 Film Los Morros, het productiebedrijf van regisseursduo Adil El Arbi (32) en Bilall Fallah (34), richt z'n pijlen op Nederland. Het bedrijf zet z'n schouders onder de Nederlands-Belgische komedie ‘Meskina' van regisseur Daria Bukvić (31). Acteur Vincent Banić (32) krijgt een belangrijke rol.

De Nederlands-Belgische komedie ‘Meskina’ vertelt het verhaal van een dertiger, Leyla. Ze heeft geen man, geen kind, geen duidelijk carrièrepad en wordt daarom bestempeld als ‘Meskina’, een loser. Ze probeert tussen de luidruchtige meningen om haar heen haar eigen stem te horen en erachter te komen wie ze is, wat ze wil en wat haar eigenlijk gelukkig maakt. “Het is een ongelofelijke leuke komedie die zowel mensen met onze roots als een breed publiek zal kunnen bekoren”, klinkt het bij Adil en Bilall. “Het is een eer om als producent deel uit te maken van de debuutfilm van Daria Bukvić aan de start van een mooie filmcarrière. We zijn al een aantal jaren aan het werken met NewBe om op die manier Vlaamse en Nederlandse films met elkaar te connecteren, zoals we ook met ‘Patser’ gedaan hebben. Dit is de eerste film die Los Morros produceert met een andere regisseur als kapitein. In de toekomst hopen we nog meer debuutfilms te produceren van auteurs met een persoonlijke visie zoals Daria.”

De cast van deze komedie is voornamelijk Nederlands. De hoofdrol is weggelegd voor Maryam Hassouni (‘Soof’). Ook Vincent Banić (‘Familie’) krijgt een belangrijke rol in de film.

De opnames van ‘Meskina’ gingen half augustus van start en eindigen eind september. Distributeur WW Entertainment brengt de film in januari 2021 uit in de Belgische bioscopen.