Productie van nieuwe 'Guardians of the Galaxy' ligt helemaal stil TK

25 augustus 2018

16u08

Bron: ANP 0 Film De voorbereidingen voor 'Guardians Of The Galaxy Vol. 3' liggen tijdelijk stil. Bronnen van The Hollywood Reporter zeggen dat de crew met de voorbereidingen van de opnames is gestopt. Crewleden zijn vrij om ander werk te zoeken.

De Marvel-film zou geregisseerd worden door James Gunn en de opnames zouden komende winter moeten beginnen. Maar Gunn werd in juli ontslagen toen aanhangers van de Alt-right-beweging oude tweets van de regisseur bovenhaalden waarin hij grappen maakte over pedofilie en verkrachting.

De studio ontsloeg Gunn al snel omdat ze vonden dat de opmerkingen niet konden in het Me Too-tijdperk en omdat ze niet in lijn waren met Disney's gezinsvriendelijke imago. Gunn kreeg wel alle steun van de acteurs, waaronder Chris Pratt, Vin Diesel en Zoë Saldana.

Gunn schreef en regisseerde ook de eerste twee Guardians-films. Die leverden Disney 773 en 863 miljoen dollar op. Het is niet bekend wie Gunn gaat opvolgen.