Producer ‘End of the F***ing World’ “teleurgesteld en boos” na winnen BAFTA-award SDE

10 augustus 2020

20u28

Bron: ANP 0 TV De Britse producer Dominic Buchanan is ontzettend blij dat zijn serie ‘The End of the F***ing World’ eind juli een BAFTA-award heeft gewonnen. Tegelijkertijd is hij erg teleurgesteld en boos over het feit dat hij er geen beeldje voor in ontvangst mocht nemen. Dat schrijft Buchanan in een open brief aan de Britse Academy.

‘The End of the F***ing World', die te zien was op Netflix, kreeg recent een BAFTA TV Award voor beste dramaserie. Buchanan, die acht jaar aan het project heeft gewerkt, kon niet gelukkiger zijn met de prijs. "Ik was in shock, ik moest huilen; een persoonlijke reis van acht jaar voor dit project en onze serie wint een BAFTA. Ik won een BAFTA! Mijn naam staat op tv bij de winnaars."

Maar Buchanan ontdekte echter dat hij zelf geen echt BAFTA-beeldje zou krijgen. De regels schrijven namelijk voor dat het beeldje alleen gaat naar de vier namen die op het formulier vermeld staan. In dit geval waren dat schrijver Charlie Covell, regisseur Lucy Forbes, producer Jenny Frayn en executive producer Ed Macdonald.

Winnaarscertificaat

"Ik kon mijn ogen niet geloven", schrijft Buchanan dan ook. "Ze lieten niet eens toe dat ik een namaakvariant zou kunnen kopen. De prestigieuze BAFTA die ik blijkbaar had gewonnen, had ik misschien toch niet gewonnen. Oh, maar ik kon in plaats daarvan wel een winnaarscertificaat kopen als ik dat zou willen."

Buchanan zegt dat hij zijn brief "schrijft als een winnaar die zich als een verliezer voelt. Ik wil niet ondankbaar overkomen, zeker niet met wat er nu in de wereld gebeurt. Maar ik wilde wel mijn waarheid vertellen omdat ik echt gebroken was.”

In een reactie zegt de BAFTA-organisatie dat het productieteam bepaalt wiens naam er op het winnaarsformulier komt te staan. In 2018 en 2019 stond Buchanans naam ook al niet op het lijstje. De organisatie wil wel kijken naar hoe dit in de toekomst eventueel aangepast kan worden.